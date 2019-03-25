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У Києві підлітки вкрали пиво і влаштували бійку зі співробітниками супермаркету

У центрі Києва п’яні підлітки вкрали алкоголь із супермаркету і влаштували бійку зі співробітниками.

У Києві підлітки вкрали пиво і влаштували бійку зі співробітниками супермаркету

У центрі Києва п’яні підлітки влаштували бійку зі співробітниками супермаркету BILLA.

Інцидент розпочався, коли молоді люди дозволили собі відкрити у магазині ще не куплене пиво і почати його пити. До того ж вони зробили це у той час, коли алкоголь продавати вже заборонено.

Проігнорувавши заклик касирів розплатиться за товар, підлітки спробували втекти. Їх наздогнали співробітники і спробували затримати до приїзду патрульних.

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Бійку, яка тривала 15 хвилин, зупинив патруль, що проїжджав повз. Двох дебоширів вдалося затримати, один із них втік.

Нагадаємо, у Києві п’яний поліцейський напав із ножем на патрульного.

Джерело: Інформатор

Фото: dtp.kiev.ua

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