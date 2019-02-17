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Пожар в Чернобыле: горит пять гектаров леса

В Чернобыльской зоне отчуждения сегодня днем произошел пожар – загорелась трава на площади около пяти гектаров.

Пожежа у Чорнобилі

Возгорание произошло в 16.40 на территории ДСП Северная Пуща (Дитятковское лесничество) близ села Бычки, сообщает ГСЧС.

Пожар удалось локализовать в 17.55 и в 18.50 – ликвидировать.

К тушению привлекались 18 бойцов ГСЧС и три единицы техники.

Напомним, 5 июня 2018 года в Чернобыльской зоне произошел масштабный пожар на площади около 12 га.

Фото: ДСНС

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