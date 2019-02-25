PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Взрыв в Ровно: в дом судьи бросили гранату/

Взрыв в Ровно: в дом судьи бросили гранату

В Ровно около 2.00 ночи неизвестные бросили гранату во двор частного дома 57-летнего председателя городского суда.

Вибух у Рівному

В результате взрыва гранаты РГД-5 поврежден фасад, сообщает областная полиция.

Злоумышленники также стреляли по окнам. Было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова.

На месте нашли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Читайте: Взрыв в Донецке – подорван железнодорожный мост

В результате взрыва и стрельбы никто не пострадал.

Основная версия преступления – профессиональная деятельность потерпевшего.

По факту посягательства на жизнь судьи открыто производство по части 1 статьи 379 УКУ.

  • image
  • image
  • image
  • image
Взрыв в Ровно: в дом судьи бросили гранату / 4 фотографии

Напомним, в Днепропетровской области из-за неосторожного обращения с гранатой во время застолья произошел взрыв.

Фотоrv.npu.gov.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Донецкой области вблизи пункта пропуска взорвалось авто – есть жертвы
Возле резиденции ОБСЕ в Донецке прогремели три взрыва
Под Николаевым шестикласснику взрывом оторвало руку. Он в реанимации
В центре Киеве из-за гранаты перекрыли улицу
Во Франции в булочной прогремел взрыв – среди погибших ребенок
В США у парня в руках взорвалась электронная сигарета. Он умер
Взрыв у торгового центра в США: погиб один человек
В Павлограде у парня в руках взорвалась электронная сигарета
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка