В Ровно около 2.00 ночи неизвестные бросили гранату во двор частного дома 57-летнего председателя городского суда.
В результате взрыва гранаты РГД-5 поврежден фасад, сообщает областная полиция.
Злоумышленники также стреляли по окнам. Было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова.
На месте нашли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.
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В результате взрыва и стрельбы никто не пострадал.
Основная версия преступления – профессиональная деятельность потерпевшего.
По факту посягательства на жизнь судьи открыто производство по части 1 статьи 379 УКУ.
Взрыв в Ровно: в дом судьи бросили гранату / 4 фотографии
Напомним, в Днепропетровской области из-за неосторожного обращения с гранатой во время застолья произошел взрыв.
Фото: rv.npu.gov.ua
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