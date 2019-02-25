В Ровно около 2.00 ночи неизвестные бросили гранату во двор частного дома 57-летнего председателя городского суда.

В результате взрыва гранаты РГД-5 поврежден фасад, сообщает областная полиция.

Злоумышленники также стреляли по окнам. Было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова.

На месте нашли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

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В результате взрыва и стрельбы никто не пострадал.

Основная версия преступления – профессиональная деятельность потерпевшего.

По факту посягательства на жизнь судьи открыто производство по части 1 статьи 379 УКУ.

















Взрыв в Ровно: в дом судьи бросили гранату / 4 фотографии

Напомним, в Днепропетровской области из-за неосторожного обращения с гранатой во время застолья произошел взрыв.

Фото: rv.npu.gov.ua