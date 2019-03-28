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В Одессе 8-летний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

В городской больнице Одессы во время проведения операции по удалению аденоидов умер 8-летний мальчик.

В Одессе 8-летний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по факту смерти 8-летнего мальчика в хирургическом отделении больницы 8-летнего мальчика.

Ребенок умер, не приходя в сознание после операции по удалению аденоидов.

Тело мальчика направили в Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы – для установления причины смерти.

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К слову, в Черкасской абсолютная здоровый ребенок за одну ночь просто застыл. Объяснение этому явлению не могут найти даже ученые-врачи.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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