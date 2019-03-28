У міській лікарні Одеси під час проведення операції з видалення аденоїдів помер 8-річний хлопчик.
Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 8-річного хлопчика у хірургічному відділенні лікарні.
Дитина померла, не прийшовши до тями після операції з видалення аденоїдів.
Тіло хлопчика направили до Одеського бюро судово-медичної експертизи – для встановлення причини смерті.
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До слова, на Черкащині абсолютна здорова дитина за одну ніч просто захолола. Пояснення цьому явищу не можуть знайти навіть вчені-лікарі.
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