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Факти / Надзвичайні події

В Одесі 8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів

У міській лікарні Одеси під час проведення операції з видалення аденоїдів помер 8-річний хлопчик.

В Одесі 8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 8-річного хлопчика у хірургічному відділенні лікарні.

Дитина померла, не прийшовши до тями після операції з видалення аденоїдів.

Тіло хлопчика направили до Одеського бюро судово-медичної експертизи – для встановлення причини смерті.

Читайте: Смертельная тоска по родителям: на Хмельнитчине повесилась 12-летняя девочка

До слова, на Черкащині абсолютна здорова дитина за одну ніч просто захолола. Пояснення цьому явищу не можуть знайти навіть вчені-лікарі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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