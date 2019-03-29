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Пожар в Ворзеле: горит частное предприятие

Пожар в Ворзеле возникл на одном из местных предприятий.

Пожар в Ворзеле: горит частное предприятие

Пожар в Ворзеле (Киевская область) возник 29 марта в 20.05. Огнем охвачена площадь 1 тыс. 500 м кв.

Сообщается, что загорелось здание частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования.

Спасатели сообщают, что люди не пострадали.

Читайте: Пожар в многоэтажке в Киеве: есть погибшие

На месте пожара работают 35 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Напомним, во Львовской области случился пожар на заводе Майола.

Источник: ГСЧС

Фото: dtp.kiev.ua

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