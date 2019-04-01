В результате столкновения троллейбуса и трамвая в чешском городе Брно пострадали не менее 38 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 14.30 в Брно. Во время столкновения с троллейбусом в трамвае не было пассажиров – только водитель.

В МЧС Чехии заявили, что среди 38 пострадавших двое детей, но степень тяжести их травм не уточняется.

Полиция рассматривает несколько версий аварии – от технической неисправности до ошибки водителя.

Ущерб от ДТП предварительно оценивается в миллион крон.

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К слову, в Киеве столкнулись KIA и Daewoo, в результате чего пострадали пять человек, двое из них дети.

Источник: Novinky.cz

Фото: Policie ČR