В результате столкновения троллейбуса и трамвая в чешском городе Брно пострадали не менее 38 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла около 14.30 в Брно. Во время столкновения с троллейбусом в трамвае не было пассажиров – только водитель.
В МЧС Чехии заявили, что среди 38 пострадавших двое детей, но степень тяжести их травм не уточняется.
Полиция рассматривает несколько версий аварии – от технической неисправности до ошибки водителя.
Ущерб от ДТП предварительно оценивается в миллион крон.
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К слову, в Киеве столкнулись KIA и Daewoo, в результате чего пострадали пять человек, двое из них дети.
Источник: Novinky.cz
Фото: Policie ČR
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