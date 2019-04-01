В результаті зіткнення тролейбуса і трамвая у чеському місті Брно постраждали щонайменше 38 людей, 12 з них перебувають у важкому стані.
Аварія сталася близько 14.30 в Брно. Під час зіткнення з тролейбусом в трамваї не було пасажирів – тільки водій.
У МНС Чехії заявили, що серед 38 постраждалих двоє дітей, але ступінь тяжкості їх травм не уточнюється.
Поліція розглядає кілька версій аварії – від технічної несправності до помилки водія.
Збитки від ДТП попередньо оцінюються в мільйон крон.
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До речі, у Києві зіткнулися KIA та Daewoo, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, двоє з них діти.
Джерело: Novinky.cz
Фото: Policie ČR
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