В одном из ресторанов Винницы мужчина расстрелял музыканта за то, что не начал петь, когда того требовал гость. Злоумышленник скрылся с места происшествия – раненого прооперировали.

В Виннице недовольный гость ресторана достал пистолет и почти в упор расстрелял музыканта, который пел для гостей заведения.

– Одному из гостей показалось, что пауза без музыки затянулась. Он потребовал танцев немедленно. Но музыкант не стал нарушать внутренний распорядок и заиграл только через час. Но возмущенного посетителя было уже не унять, – рассказывает официантка.

После этого стрелок, сев в автомобиль, сбежал вместе с семьей. Стрельба произошла на глазах его родственников.

Раненый мужчина пытался остановить злоумышленника, но потерял сознание от боли.

Скорая сразу госпитализировала раненого. Медики прооперировали мужчину, вытащив десяток резиновых пуль.

Правоохранители установили личность стрелка. У подозреваемого есть разрешение на травматическое оружие, но из этого ли пистолета он стрелял – выяснит следствие.

Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство, однако впоследствии заменили – покушение на убийство.

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