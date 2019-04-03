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Факты / Происшествия

В Киеве из-за споров по квартире застрелили мужчину

В Киеве из-за спорово праве собственности на квартиру конфликт со стрельбой. В результате чего погиб мужчина.

В Киеве из-за споров по квартире застрелили мужчину

Стрельба произошла в Печерском районе Киева из-за квартирного конфликта.

– Сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья, – рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дубров.

В результате стрельбы один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где он вскоре умер.

Подозреваемый – киевлянин, который длительное время проживал за границей, но после получения в наследство квартиры вернулся в столицу.

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Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Киеве из-за споров по квартире застрелили мужчину / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтаве на улице Гагарина возле остановки Небесной Сотни около 16.30 между тремя мужчинами произошла драка, которая закончилась стрельбой.

Фото: Обозреватель 

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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