В Мариуполе сотрудники полиции спасли девушку, которая наглоталась таблеток и хотела покончить с собой.
В Мариуполе полицейские спасли 16-летнюю девушку, которая наглоталась таблеток и хотела покончить с собой, спрыгнув с крыши многоэтажного дома.
К полицейским обратился местный житель, который увидел девушку на крыше.
По прибытии на место происшествия, патрульные сразу же отправились на крышу, где и увидели подростка, которая уже стояла на краю крыши.
– Патрульный немедленно бросился спасать девушку. Такая решимость полицейского помогла предотвратить несчастье и уже через мгновение потерпевшая была в надежных руках инспектора, – говорится в сообщении.
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Позже потерпевшая призналась, что хотела покончить с собой, поскольку не находит понимания со сверстниками и родителями.
К слову, в Запорожье автомобиль BMW сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
Видео: Патрульная полиция