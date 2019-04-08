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Факты / Происшествия

В Мариуполе полицейские спасли 16-летнюю девушку от самоубийства

В Мариуполе сотрудники полиции спасли девушку, которая наглоталась таблеток и хотела покончить с собой.

Дівчина на даху

В Мариуполе полицейские спасли 16-летнюю девушку, которая наглоталась таблеток и хотела покончить с собой, спрыгнув с крыши многоэтажного дома.

К полицейским обратился местный житель, который увидел девушку на крыше.

По прибытии на место происшествия, патрульные сразу же отправились на крышу, где и увидели подростка, которая уже стояла на краю крыши.

– Патрульный немедленно бросился спасать девушку. Такая решимость полицейского помогла предотвратить несчастье и уже через мгновение потерпевшая была в надежных руках инспектора, – говорится в сообщении.

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Позже потерпевшая призналась, что хотела покончить с собой, поскольку не находит понимания со сверстниками и родителями.

К слову, в Запорожье автомобиль BMW сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

Видео: Патрульная полиция

Источник: Патрульная полиция

Фото: Dreamstime

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