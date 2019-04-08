В Запорожье автомобиль BMW сбил малолетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм мальчик скончался.

В Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП в результате, которого умер 7-летний мальчик.

Возле дома по улице Игоря Сикорского женщина, которая управляла автомобилем BMW, сбила парня. Малолетний переходил дорогу в неустановленном месте.

После этого машина выехала на обочину и врезалась в ограждение.

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