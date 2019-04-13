В Жашкове Черкасской обасти около 50 человек стали жертвами кредитных афер.

В Жашкове в Черкаской области, 45 человек случайно узнали, что стали жертвами аферистов. Людям звонят с угрозами коллекторы и требуют оплатить долги за кредиты, которые они не оформляли.

Мошенники пишут и названивают жертвам круглосуточно. Они используют чужие паспортные данные и оформляют онлайн-кредит.

Кроме того, коллекторы регулярно присылают письма с угрозами, где обещают расправиться с должниками и забрать их имущество.

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За последние полгода полиция Жашкова официально зарегистрировала более 20 заявлений от пострадавших.

Горожане подозревают, что кто-то предоставляет их персональные данные аферистам. Вероятно, это могут быть даже банки, в которых они ранее брали кредиты. К тому же, некоторые номера телефонов и адреса даже устаревшие.

Правоохранители уже объединили большинство дел в одно уголовное производство. Они советуют пострадавшим сохранять сообщения и записывать звонки с угрозами.

Ранее Факты ICTV писали о том, как аферисты чистят банковские карты через СМС.