У Жашкові на Черкащині близько 50 людей стали жертвами кредитних афер.

У Жашкові, що на Черкащині, 45 людей випадково дізналися, що стали жертвами аферистів. Людям телефонують із погрозами колектори і вимагають сплатити борги за кредити, яких вони не оформляли.

Шахраї пишуть і надзвонюють жертвам цілодобово. Вони використовують чужі паспортні дані і оформлюють онлайн-кредит.

Крім того, колектори регулярно надсилають листи з погрозами, де обіцяють розправитися з боржниками і забрати їхнє майно.

Читайте: В українців відбирають квартири: схеми шахраїв та як захиститися

За останні півроку поліція Жашкова офіційно зареєструвала більше 20 заяв від постраждалих.

Містяни підозрюють, що хтось надає їхні персональні дані аферистам. Ймовірно, це можуть бути навіть банки, в яких вони раніше брали кредити. До того ж, деякі номери телефонів та адреси навіть застарілі.

Правоохоронці вже об’єднали більшість справ в одне кримінальне провадження. Вони радять постраждалим зберігати повідомлення та записувати дзвінки з погрозами.

Раніше Факти ICTV писали про те, як аферисти чистять банківські картки через СМС.