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Факти / Надзвичайні події

На Черкащині півсотні людей стали жерствами кредитних аферистів

У Жашкові на Черкащині близько 50 людей стали жертвами кредитних афер.

На Черкащині півсотні людей стали жерствами кредитних аферистів

У Жашкові, що на Черкащині, 45 людей випадково дізналися, що стали жертвами аферистів. Людям телефонують із погрозами колектори і вимагають сплатити борги за кредити, яких вони не оформляли.

Шахраї пишуть і надзвонюють жертвам цілодобово. Вони використовують чужі паспортні дані і оформлюють онлайн-кредит.

Крім того, колектори регулярно надсилають листи з погрозами, де обіцяють розправитися з боржниками і забрати їхнє майно.

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За останні півроку поліція Жашкова офіційно зареєструвала більше 20 заяв від постраждалих.

Містяни підозрюють, що хтось надає їхні персональні дані аферистам. Ймовірно, це можуть бути навіть банки, в яких вони раніше брали кредити. До того ж, деякі номери телефонів та адреси навіть застарілі.

Правоохоронці вже об’єднали більшість справ в одне кримінальне провадження. Вони радять постраждалим зберігати повідомлення та записувати дзвінки з погрозами.

Раніше Факти ICTV писали про те, як аферисти чистять банківські картки через СМС.

Джерело: Надзвичайні новини

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