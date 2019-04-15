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Факты / Происшествия

Ручной казуар заклевал насмерть своего хозяина

Американского фермера заклевал и затоптал насмерть его ручной казуар.

Ручной казуар заклевал насмерть своего хозяина

Фермера заклевала ручная птица вида казуар – единственный современный род крупных нелетающих птиц, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и на северо-востоке Австралии.

75-летний фермер держал у себя в вольере двух казуаров, а когда шел кормить своих питомцев – поскользнулся и упал. Одна из птиц набросилась на владельца и начала клевать и раздирать когтями тело.

Мужчину доставили в больницу, где он и скончался от полученных ран.

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Казуаров называют наиболее опасной птицей в мире. Содержать в домашних условиях их категорически не рекомендуется. В Комиссии по сохранению дикой природы Флориды сообщают, что если владелец все-таки решился завести такую птицу, то он должен получить разрешение и оборудовать специальный вольер.

Казуары могут развивать скорость до 50 км/ч. Они прыгают на полтора метра в высоту и очень хорошо плавают. Птицы вырастают до двух метров и весят около 60 кг.

Напомним, в зоне ЧАЭС из радиоактивного водоема вытащили лося.

Источник: Usa Today

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