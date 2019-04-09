PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вбило гойдалкою: на Волині померла 9-річна дівчинка

На Волині розхитана гойдалка вдарила 9-річну дівчинку. Дитина отримала черепно-мозкову травму і лікарі не змогли її врятувати.

Вбило гойдалкою: на Волині померла 9-річна дівчинка

У Волинській області на дитячому майданчику померла 9-річна дитина внаслідок удару гойдалкою.

Дівчинка отримала травми несумісні з життям. Гойдаючись вона впала, а коли намагалася встати гойдалка вдарила її по голові.

Дитину одразу госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою голови, але під час операції дівчинка померла.

Мати з іншою дитиною у той час перебували на дитячому майданчику поруч, але все сталося надто швидко.

Читайте: У Запоріжжі жінка на BMW на смерть збила 7-річного хлопчика

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою нещасний випадок.

Нагадаємо, в електричці Київ-Гребінка чоловік пограбував дівчину 2005 року народження, а після зґвалтував її.

Джерело: 33-й канал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Грип продовжує вбивати: на Кіровоградщині померли двоє людей
Під Києвом у ДТП загинув волонтер і директор Allseeds Володимир Слабовський
Кожна п’ята смерть на планеті – через неправильне харчування
Птахи і борсуки: на Хмельниччині через пестициди масово гинуть тварини
Помер Георгій Данелія: біографія і найкращі фільми режисера
На Прикарпатті п’яний пасажир на ходу випав з поїзда
Яна Червона та Олександр Мілютін: якими вони були і останні кадри воїнів
На сміттєзвалищі у Миколаєві знайшли частини людського тіла
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка