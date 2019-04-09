На Волині розхитана гойдалка вдарила 9-річну дівчинку. Дитина отримала черепно-мозкову травму і лікарі не змогли її врятувати.

У Волинській області на дитячому майданчику померла 9-річна дитина внаслідок удару гойдалкою.

Дівчинка отримала травми несумісні з життям. Гойдаючись вона впала, а коли намагалася встати гойдалка вдарила її по голові.

Дитину одразу госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою голови, але під час операції дівчинка померла.

Мати з іншою дитиною у той час перебували на дитячому майданчику поруч, але все сталося надто швидко.

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Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою нещасний випадок.

Нагадаємо, в електричці Київ-Гребінка чоловік пограбував дівчину 2005 року народження, а після зґвалтував її.

Джерело: 33-й канал