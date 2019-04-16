В селе Малая Антоновка (Киевская область) четверо малолетних детей устроили погром на кладбище.

Четверо детей – 9, 10 и двое 13-летнего возраста, устроили погром на кладбище в селе Малая Антоновка.

Дети находились в состоянии алкогольного опьянения.

По информации полицейских, хулиганы украли металлические трубы с территории Узинского сахарного завода и сдали их в пункт приема металлолома за 137 грн.

На эти деньги они купили наливку и поехали развлекаться на кладбище, где начали разрушать могилы.

О погроме сообщил местный житель и полицейские быстро вычислили хулиганов, которые оказались жителями города Узин.

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Один из парней уже попадал в поле зрения полицейских за кражу.

В результате погрома повреждены семь памятников на могилах, три из которых уничтожены полностью и не подлежат реставрации.

По факту открыты два уголовных производства по ч.3 ст.185 УК Украины (Кража) и ч.3 ст.297 УК Украины (Надругательство над могилой или над телом умершего).

















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