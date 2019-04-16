В селе Малая Антоновка (Киевская область) четверо малолетних детей устроили погром на кладбище.
Четверо детей – 9, 10 и двое 13-летнего возраста, устроили погром на кладбище в селе Малая Антоновка.
Дети находились в состоянии алкогольного опьянения.
По информации полицейских, хулиганы украли металлические трубы с территории Узинского сахарного завода и сдали их в пункт приема металлолома за 137 грн.
На эти деньги они купили наливку и поехали развлекаться на кладбище, где начали разрушать могилы.
О погроме сообщил местный житель и полицейские быстро вычислили хулиганов, которые оказались жителями города Узин.
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Один из парней уже попадал в поле зрения полицейских за кражу.
В результате погрома повреждены семь памятников на могилах, три из которых уничтожены полностью и не подлежат реставрации.
По факту открыты два уголовных производства по ч.3 ст.185 УК Украины (Кража) и ч.3 ст.297 УК Украины (Надругательство над могилой или над телом умершего).
Ранее на Западном кладбище в Одессе шесть человек устроили стрельбу по могилам.