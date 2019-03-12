На Западном кладбище в Одессе шесть человек устроили стрельбу по могилам.
На Западном кладбище в Одессе шесть человек устроили стрельбу по могилам.
Полицейские получили вызов о стрельбе на кладбище. В сообщении говорилось, что неизвестные развлекались на кладбище, стреляя по могилам из пистолета.
На место приехали патрульные и обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин. В багажнике были обнаружены украденные живые цветы.
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Также у одного из задержанных нашли пистолет. Его изъяли на экспертизу.
На место вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств.
На одесском кладбище вандалы устроили стрельбу по могилам / 3 фотографии
Напомним, в Киеве пьяный полицейский нанес многочисленные ранения ножом патрульному.
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