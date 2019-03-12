На Западном кладбище в Одессе шесть человек устроили стрельбу по могилам.

На Западном кладбище в Одессе шесть человек устроили стрельбу по могилам.

Полицейские получили вызов о стрельбе на кладбище. В сообщении говорилось, что неизвестные развлекались на кладбище, стреляя по могилам из пистолета.

На место приехали патрульные и обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин. В багажнике были обнаружены украденные живые цветы.

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Также у одного из задержанных нашли пистолет. Его изъяли на экспертизу.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств.













На одесском кладбище вандалы устроили стрельбу по могилам / 3 фотографии

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