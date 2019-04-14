В Польше автомобиль с украинцами врезался в дерево.
В Польше разбился автомобиль, в котором находились двое граждан Украины и двое граждан Грузии.
В результате аварии украинцы – 23 и 30 лет – погибли. Грузины выжили, но получили травмы.
Сообщается, что авто с людьми влетело в дерево в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной Польше.
Пожарные, прибывшие на место, констатировали, что удар был настолько сильным, что мотор транспортного средства нашли на расстоянии 12 метров. При этом он горел.
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Напомним, в марте в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли три украинца.
Источник: Польское радио
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