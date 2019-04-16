У селі Мала Антонівка (Київська область) четверо малолітніх дітей влаштували погром на кладовищі.

Четверо дітей – 9, 10 і двоє 13-річного віку, влаштували погром на кладовищі в селі Мала Антонівка.

Діти перебували в стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією поліцейських, хулігани викрали металеві труби з території Узинського цукрового заводу і здали їх в пункт прийому металобрухту за 137 грн.

На ці гроші вони купили наливку і поїхали розважатися на кладовищі, де почали руйнувати могили.

Про погром повідомив місцевий житель і поліцейські швидко вирахували хуліганів, які виявилися жителями міста Узин.

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Один з хлопців вже потрапляв у поле зору поліцейських за крадіжку.

В результаті погрому пошкоджено сім пам’ятників на могилах, три з яких знищені повністю і вони не підлягають реставрації.

За фактом відкрито дві кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка) та ч. 3 ст. 297 КК України (Наруга над могилою або над тілом померлого).

















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