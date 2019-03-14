Суд в Киеве арестовал на два месяца 26-летнюю женщину, которая изготовляла и продавала порнографические материалы с собственным пятилетним сыном.

Кроме меры пресечения, суд также назначил альтернативу в виде залога в размере 115 тыс. грн.

Дело рассматривается по ч. 4 ст. 301 УКУ – Изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию.

Фотоснимки с детским порно жительница Винницкой области предлагала приобрести пользователям сети.

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К слову, в Киеве мужчина, прикрываясь фотографом, организовал порнографические фото- и видеосъемки с участием малолетних и несовершеннолетних детей.