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Факты / Происшествия

В Индии произошел масштабный пожар в школе: погибли 19 учеников

В результате пожара в индийской школе погибли 19 учеников.

В Индии произошел масштабный пожар в школе: погибли 19 учеников

В учебном центре города Сурат (Индия) произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 19 учеников.

Кроме того, не менее 20 человек получили серьезные травмы.

Читайте: В Ровенской области во время пожара погибли два человека

По словам спасателей, причиной смертей стал огонь и то, что ученики выпрыгивали из окон,
пытаясь спастись.

О причинах пожара пока не сообщается.

Ранее Факты ICTV писали о масштабном пожаре в Одессе, где загорелся 12-этажный дом.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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