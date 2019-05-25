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Факти / Надзвичайні події

В Індії сталася масштабна пожежа у школі: загинули 19 учнів

Внаслідок пожежі в індійській школі загинули 19 учнів.

В Індії сталася масштабна пожежа у школі: загинули 19 учнів

У навчальному центрі міста Сурат (Індія) сталася масштабна пожежа. Внаслідок події загинули 19 учнів.

Крім того, щонайменше 20 осіб отримали серйозні травми.

Читайте: На Рівненщині під час пожежі загинули двоє людей

За словами рятувальників, причиною смертей став вогонь та те, що учні вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися.

Про причини пожежі поки не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали про масштабну пожежу в Одесі, де загорівся 12-поверховий будинок.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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