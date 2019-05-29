В Черкасской области подростки несколько часов пытали пенсионеров, били по голове и вырывали зубы.

Ночью, когда пенсионеры спали, в комнату зашли трое. Испуганная женщина не успела понять, что происходит, как преступники привязали ее с мужем к кровати и начали рыскать по дому. Однако грабителям были нужны не только деньги, они пришли пытать. Садисты более двух часов подвергали хозяев диким страданием.

– По голове или по чему там хлопнули-то три раза, а потом привязали руки к кровати. Потом раскрыли рот, воткнули какую-то тряпку, завязали тесно-тесно. Зубы вырвали во рту, – говорит пострадавший.

К счастью, в дом наведались родственники, поднялся шум и преступников поймали. Ими оказались односельчане, младшему всего 13 лет, еще одному – 16. Говорят, что подростками руководил взрослый человек, который имел опыт в таких делах и уже не раз сидел.

По данному факту сведения были внесены в Единый государственный реестр досудебных решений по статье 187 ч. 3 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения первоначальных мероприятий были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Если вину подозреваемых докажут – им светит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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К слову, в поселке Разумовка (Запорожская область) пятеро преступников притворились полицейскими для того, чтобы ограбить дом.