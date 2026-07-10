Дело Мидас: САП и НАБУ объявили новое подозрение экс-чиновнику Энергоатома
- НАБУ и САП сообщили о новом подозрении фигуранту по делу Мидас.
- Экс-директора по физической защите и безопасности Энергоатома подозревают в легализации более 30 млн грн.
НАБУ и САП сообщили о новых установленных фактах деятельности одного из участников преступной организации, которую подозревают в масштабной коррупционной схеме в НАЭК Энергоатом.
Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности предприятия объявили новое подозрение в легализации средств, полученных преступным путем.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Операция Мидас: новое подозрение
Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности Энергоатома, который фигурирует в материалах дела под псевдонимом Тенор, сообщили о подозрении в легализации средств, полученных в рамках преступной схемы, известной как “шлагбаум”.
Эту схему правоохранители раскрыли осенью прошлого года во время проведения операции Мидас.
По информации антикоррупционных органов, в течение 2023–2025 годов подозреваемый легализовал более 30 млн грн.
Как установило НАБУ, за эти средства вигурант приобрел два автомобиля Mercedes-Benz премиум-класса общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на острове Бали на сумму в эквиваленте более 19 млн грн, а также другие дорогостоящие предметы роскоши.
— Чтобы предотвратить раскрытие финансовых транзакций, Тенор использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкое лицо, – добавили в НАБУ.
Как ранее выяснили Схемы (Радио Свобода), под псевдонимом Тенор в расследовании дела о коррупции в энергетике Мидас проходит исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов.
Что известно о деле Мидас
10 ноября 2025 года НАБУ сообщило о раскрытии деятельности преступной организации, которая систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости заключенных контрактов.
В НАБУ заявили, что полученные средства легализовывали через бэк-офис в центре Киева. По данным следствия, через него прошло около $100 млн. В рамках этого уголовного производства о подозрении сообщили восьми лицам.
Схемы опубликовали список из семи лиц: это бизнесмен, соучредитель студии Квартал-95 Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя Карлсон); Игорь Миронюк (Рокет), которого представляют как бывшего советника министра энергетики Германа Галущенко, но в Минэнерго это отрицают; исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов (Тенор) и еще четверо работников так называемого бэк-офиса по легализации средств.
12 ноября 2025 года суд избрал Дмитрию Басову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.