НАБУ и САП сообщили о новых установленных фактах деятельности одного из участников преступной организации, которую подозревают в масштабной коррупционной схеме в НАЭК Энергоатом.

Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности предприятия объявили новое подозрение в легализации средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Операция Мидас: новое подозрение

Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности Энергоатома, который фигурирует в материалах дела под псевдонимом Тенор, сообщили о подозрении в легализации средств, полученных в рамках преступной схемы, известной как “шлагбаум”.

Эту схему правоохранители раскрыли осенью прошлого года во время проведения операции Мидас.

По информации антикоррупционных органов, в течение 2023–2025 годов подозреваемый легализовал более 30 млн грн.

Как установило НАБУ, за эти средства вигурант приобрел два автомобиля Mercedes-Benz премиум-класса общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на острове Бали на сумму в эквиваленте более 19 млн грн, а также другие дорогостоящие предметы роскоши.

— Чтобы предотвратить раскрытие финансовых транзакций, Тенор использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкое лицо, – добавили в НАБУ.

Как ранее выяснили Схемы (Радио Свобода), под псевдонимом Тенор в расследовании дела о коррупции в энергетике Мидас проходит исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов.

Что известно о деле Мидас

10 ноября 2025 года НАБУ сообщило о раскрытии деятельности преступной организации, которая систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости заключенных контрактов.

В НАБУ заявили, что полученные средства легализовывали через бэк-офис в центре Киева. По данным следствия, через него прошло около $100 млн. В рамках этого уголовного производства о подозрении сообщили восьми лицам.

Схемы опубликовали список из семи лиц: это бизнесмен, соучредитель студии Квартал-95 Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя Карлсон); Игорь Миронюк (Рокет), которого представляют как бывшего советника министра энергетики Германа Галущенко, но в Минэнерго это отрицают; исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов (Тенор) и еще четверо работников так называемого бэк-офиса по легализации средств.

12 ноября 2025 года суд избрал Дмитрию Басову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.

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