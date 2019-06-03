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Возле Белого дома в США произошла стрельба, ранен мужчина

Сотрудники секретной службы открыли стрельбу возле Белого дома из-за нарушителя.

Возле Белого дома в США произошла стрельба, ранен мужчина

Возле Белого дома в США сотрудники секретной службы выстрелили в мужчину, который хотел зайти на закрытую территорию.

Отмечается, что мужчина шел на закрытую территорию Белого дома вскоре после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную лужайку.

Читайте: Стрельба в школе США: семь пострадавших, один погибший

Сначала его предупредили устно, а потом начали стрелять.

О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

Напомним, 1 июня в США мужчина застрелил 12 человек и был ликвидирован работниками полиции.

Источник: Xinhua

Фото: Dreamstime

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