PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Конотопе полицейское авто сбило 10-летнего ребенка на “зебре”

В Конотопе автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика на “зебре”.

В Конотопе полицейское авто сбило 10-летнего ребенка на “зебре”

В городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Водитель автомобиля вызвал скорую и оказал ребенку первую медицинскую помощь. Мальчика госпитализировали. Он в тяжелом состоянии.

Читайте: Масштабное ДТП с маршрутками в Боярке: много пострадавших

На период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему объявили о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия – ч.2 ст.286 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Кировоградщине Volkswagen насмерть сбил двух пешеходов.

Фото: Артем Семенихин

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Киевом Tesla протаранила водовоз, есть погибший
Масштабное ДТП с маршрутками в Боярке: много пострадавших
Renault откинуло на обочину, ВАЗ всмятку: на Николаевщине в лобовом ДТП погиб полицейский
Футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
В Хмельницкой области авто столкнулось с грузовиком – среди погибших ребенок
На мосту в Киеве Mercedes сбил лося (18+)
Летел со скоростью 200 км/ч! Под Киевом BMW врезалось в фуру и загорелось
В ДТП разбилась бригада Укрэнерго – четверо погибших
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка