В Конотопе автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика на “зебре”.

В городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Водитель автомобиля вызвал скорую и оказал ребенку первую медицинскую помощь. Мальчика госпитализировали. Он в тяжелом состоянии.

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На период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему объявили о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия – ч.2 ст.286 УК Украины.

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Фото: Артем Семенихин