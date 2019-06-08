У Конотопі автомобіль місцевого відділення поліції скоїв наїзд на 10-річного хлопчика на “зебрі”.

У місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході.

Водій автомобіля викликав швидку і надав дитині першу медичну допомогу. Хлопчика госпіталізували. Він у важкому стані.

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На період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків. Водій, який перебував за кермом автомобіля, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Йому оголосили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки – ч.2 ст.286 КК України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Кіровоградщині Volkswagen на смерть збив двох пішоходів.

Фото: Артем Семеніхін