В апреле валовой внутренний продукт (ВВП) Украины, по оценкам Министерства экономического развития и торговли, вырос на 0,9%.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, украинская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на войну, последствия сложной зимы и постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Как отметила премьер, после падения в первом квартале уже в апреле ВВП Украины, по оценкам Минэкономики, вырос на 0,9%.

Она рассказала, что это позволило существенно ослабить негативную динамику ВВП по итогам четырех месяцев 2026 года – до -0,2%.

Свириденко утверждает, что рост демонстрируют внутренняя торговля, добывающая и перерабатывающая промышленность, в частности, оборонная отрасль, производство продукции, необходимой для восстановления энергетики, а также пищевая промышленность.

– После тяжелого февраля возобновление началось уже в марте. Отдельные отрасли показывают рост более 10%, – отметила она.

В то же время Свириденко подчеркнула, что Украина сохраняет экономическую устойчивость, адаптивность и потенциал роста.

Она добавила, что это подтверждают прогнозы партнеров. В частности, Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%, а Всемирный банк – на уровне 1,2%.

Свириденко об украинских дальнобойных санкциях

Премьер-министр Украины рассказала, что внутренние российские оценки подтверждают нарастающее истощение экономики РФ из-за системного уничтожения нефтегазовой инфраструктуры.

По ее мнению, украинские дальнобойные санкции работают очень эффективно. Она объяснила это тем, что Россия уже вынуждена сокращать активные нефтяные скважины, а падение нефтепереработки составляет по меньшей мере 10% всего за несколько месяцев этого года, по данным Службы внешней разведки.

В то же время такой эффект подтверждается апрельскими экспортными данными, поскольку российский экспорт нефтепродуктов сократился на 21% в годовом измерении (и на 12%, если сравнивать с мартом).

Кроме того, дефицит бюджета достиг $75,4 млрд за четыре месяца этого года. Это на 50% выше годового плана, сказала Свириденко, а также является самым высоким показателем за аналогичные периоды с начала полномасштабного вторжения.

Она объяснила, что даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые сейчас переживает Россия из-за войны против Украины. Правительство России существенно ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%, добавила премьер-министр Украины.

