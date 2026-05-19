Актрису Грейси Кокрейн, сыгравшую Джинни Уизли в первом сезоне нового сериала о Гарри Поттере от HBO, заменят во втором сезоне проекта.

Об этом сообщила сама юная актриса и ее семья. Причиной назвали “непредвиденные обстоятельства”, из-за которых Кокрейн решила покинуть шоу после завершения работы над первым сезоном.

В заявлении семьи отмечается, что решение отказаться от продолжения участия в сериале было сложным.

— Из-за непредвиденных обстоятельств Грейси приняла непростое решение покинуть роль Джинни Уизли в сериале HBO о Гарри Поттере после первого сезона. Ее время в мире Гарри Поттера было действительно замечательным, и она очень благодарна Люси Биван и всей команде за этот незабываемый опыт, — говорится в сообщении.

Также в тексте отмечается, что актриса с нетерпением ждет новых возможностей в будущем.

В HBO подтвердили информацию о замене актрисы и заявили, что поддерживают решение семьи.

— Мы поддерживаем решение Грейси Кокрейн и ее семьи не возвращаться в следующий сезон сериала HBO о Гарри Поттере и благодарны ей за работу над первым сезоном шоу, — отметили в компании.

Что известно о сериале Гарри Поттер

Работа над первым сезоном сериала, который адаптирует книгу Гарри Поттер и философский камень, сейчас подходит к концу. Премьера запланирована на это Рождество.

Ранее HBO официально продлил проект на второй сезон. Съемки новых эпизодов должны стартовать осенью.

Шоураннером сериала стала Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов и исполнительным продюсером — Марк Майлод. В команду продюсеров также вошли автор книг Джоан Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и продюсер фильмов о Гарри Поттере Дэвид Гейман.

Почему замена Джинни привлекла внимание фанатов

Изменения в актерском составе всегда болезненно воспринимаются фанатами, особенно когда речь идет о детях-актерах.

Грейси Кокрейн выбрали на роль Джинни среди десятков тысяч претендентов. Сам персонаж имеет важное значение для истории, ведь в будущем становится одной из ключевых героинь франшизы и романтическим интересом Гарри Поттера.

В комментариях на странице Грейси в Instagram поклонники сожалеют, что ей пришлось покинуть проект HBO, и желают ей успехов в будущем.

Некоторые до сих пор не могут поверить, что актриса не появится во втором сезоне — адаптации книги Гарри Поттер и тайная комната, ведь именно в ней Джинни Уизли становится одной из центральных героинь истории вокруг дневника Тома Реддла.

Источник : Deadline

