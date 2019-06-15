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В Одесской области патрульный избил дубинкой пассажира авто

Полиция Одесской области проводит служебное расследование по факту избиения полицейским пассажира остановленного автомобиля.

В Одесской области патрульный избил дубинкой пассажира авто

Копа временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Расследование началось после того, как в сети появилось видео, на котором сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции применяет дубинку против пассажира автомобиля.

Предварительно установлено, что патрульные остановили транспортное средство, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

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Между одним из правоохранителей и пассажиром авто возник конфликт, полицейский достал дубинку и несколько раз ударил мужчину.

Пострадавший обратился к медикам и в местный отдел полиции.

Обстоятельства конфликта на дороге устанавливаются.

После окончания проверки материалы служебного расследования будут переданы в ГБР.

Прошлым летом в Киеве полицейский дубинкой избил мужчину на станции метро Контрактовая площадь.

Источник: Нацполиция

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