Поліція Одеської області проводить службове розслідування за фактом побиття поліцейським пасажира зупиненого автомобіля.

Копа тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків.

Розслідування почалося після того, як у мережі з’явилося відео, на якому співробітник Білгород-Дністровського відділу поліції застосовує кийок проти пасажира автівки.

Попередньо встановлено, що патрульні зупинили транспортний засіб, водій якого порушив правила дорожнього руху.

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Між одним із правоохоронців та пасажиром авто виник конфлікт, поліцейський дістав кийок і кілька разів ударив чоловіка.

Потерпілий звернувся до медиків та місцевого відділу поліції.

Обставини конфлікту на дорозі встановлюються.

Після закінчення перевірки матеріали службового розслідування передадуть до ДБР.

Минулого літа у Києві поліцейський кийком побив чоловіка на станції метро Контрактова площа.