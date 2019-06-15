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Факти / Надзвичайні події

На Одещині патрульний побив кийком пасажира авто

Поліція Одеської області проводить службове розслідування за фактом побиття поліцейським пасажира зупиненого автомобіля.

На Одещині патрульний побив кийком пасажира авто

Копа тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків.

Розслідування почалося після того, як у мережі з’явилося відео, на якому співробітник Білгород-Дністровського відділу поліції застосовує кийок проти пасажира автівки.

Попередньо встановлено, що патрульні зупинили транспортний засіб, водій якого порушив правила дорожнього руху.

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Між одним із правоохоронців та пасажиром авто виник конфлікт, поліцейський дістав кийок і кілька разів ударив чоловіка.

Потерпілий звернувся до медиків та місцевого відділу поліції.

Обставини конфлікту на дорозі встановлюються.

Після закінчення перевірки матеріали службового розслідування передадуть до ДБР.

Минулого літа у Києві поліцейський кийком побив чоловіка на станції метро Контрактова площа.

Джерело: Нацполіція

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