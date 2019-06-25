PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Ураган і злива зірвали випускний бал в Ізмаїлі

В Ізмаїлі Одеської області через негоду перенесли загальноміський бал випускників.

Злива

Злива і ураган завадили проведенню випускного балу в Ізмаїлі Одеської області – його перенесли на середу, 26 червня.

– У зв’язку з різким погіршенням погодних умов – зливою, поривами вітру і збереженням складних погодних умов до сьогоднішнього вечора, а також ушкодженнями елементів сцени – ухвалено рішення про перенесення міського випускного балу на завтра, 26.06.2019, – повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Читайте: Затоплені вулиці і повалені білборди: під Дніпром вирувала негода

Початок святкових заходів планувався на 19.00, серед них – хода випускників всіх шкіл, феєрверк і дискотека.

Нагадаємо, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей були підтоплені населені пункти.

Джерело: Андрей Абрамченко

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Прикарпатті негода зруйнувала переправу і відрізала від світу Шепіт
Під Одесою п’яний киянин протаранив п’ять авто, постраждав перехожий
Просто взяв і вбив: відео допиту підозрюваного у вбивстві Дарини Лук’яненко
Обіцяють вірно служити Україні: військові виші Харкова випустили 650 офіцерів
Випускний 2019: тренди манікюру для коротких і довгих нігтів
Сукня на випускний 2019: чи варто брати наряд в оренду і які ризики
Вбивство Дарини Лук’яненко: батьки Тарасова відмовилися наймати синові адвоката
Вбивство Дарини Лук’яненко: опубліковано фото підозрюваного Миколи Тарасова
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка