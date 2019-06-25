В Ізмаїлі Одеської області через негоду перенесли загальноміський бал випускників.

Злива і ураган завадили проведенню випускного балу в Ізмаїлі Одеської області – його перенесли на середу, 26 червня.

– У зв’язку з різким погіршенням погодних умов – зливою, поривами вітру і збереженням складних погодних умов до сьогоднішнього вечора, а також ушкодженнями елементів сцени – ухвалено рішення про перенесення міського випускного балу на завтра, 26.06.2019, – повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

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Початок святкових заходів планувався на 19.00, серед них – хода випускників всіх шкіл, феєрверк і дискотека.

Нагадаємо, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей були підтоплені населені пункти.

Джерело: Андрей Абрамченко