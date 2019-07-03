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Факты / Происшествия

В Запорожье мужчина облил бензином девушку и поджег

Мужчина облил 22-летнюю сожительницу воспламеняющимся веществом и поджег. Жертва получила ожоги 90% тела.

Швидка допомога

В Запорожье 29-летний мужчина поджег свою сожительницу, в результате чего 22-летняя жертва получила ожоги 90% тела.

– Во время внезапной ссоры злоумышленник облил свою сожительницу воспламеняющимся веществом и поджег ее. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 июля вечером.

Девушку доставили в больницу, диагностировав 90% ожогов туловища, конечностей и головы.

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Мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Киеве 13-летний подросток получил 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электрички.

Источник: Нацполиция

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