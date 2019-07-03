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Факты / Происшествия

В Одессе 5-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа и погибла

В Одессе пятилетняя девочка погибла в результате падения с десятого этажа.

Смерть дівчинки в Одесі

В Одессе из окна десятого этажа выпала пятилетняя девочка.

В результате падения она получила травмы, которые привели к смерти.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Читайте: В Коблево 16 детей госпитализировали из-за отравления в лагере

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

К слову, в селе Пашена Балка (Днепропетровская область) на детской площадке произошел взрыв.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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