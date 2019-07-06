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Факты / Происшествия

В Одесской области столкнулись две легковушки: есть жертвы

На трассе Одесса – Киев столкнулись Skoda и Славута. В результате ДТП погиб один из водителей.

В Одесской области столкнулись две легковушки: есть жертвы

На трассе Одесса – Киев столкнулись Skoda и Славута, водитель последней погиб на месте.

Читайте: В Киеве Volkswagen влетел в ряд авто на светофоре – есть пострадавшие

Устанавливаются причины аварии и решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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В Одесской области столкнулись две легковушки: есть жертвы / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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