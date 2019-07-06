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Факти / Надзвичайні події

На Одещині зіткнулися два легковики: є жертви

На трасі Одеса – Київ зіткнулися Skoda та Славута. Внаслідок ДТП загинув один з водіїв.

На Одещині зіткнулися два легковики: є жертви

На трасі Одеса – Київ зіткнулися Skoda та Славута, водій останньої  загинув на місці.

Читайте: У Києві Volkswagen влетів у ряд авто на світлофорі – є постраждалі

Встановлюються причини аварії та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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На Одещині зіткнулися два легковики: є жертви / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.

 

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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