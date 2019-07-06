На трасі Одеса – Київ зіткнулися Skoda та Славута. Внаслідок ДТП загинув один з водіїв.
На трасі Одеса – Київ зіткнулися Skoda та Славута, водій останньої загинув на місці.
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Встановлюються причини аварії та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
На Одещині зіткнулися два легковики: є жертви / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.
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