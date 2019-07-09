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Факты / Происшествия

Лобовое столкновение двух зерновозов на трассе Киев-Одесса: трое погибших

В результате ДТП на трассе Киев-Одесса, участниками которой стали два грузовика МАН, перевозивших зерно, погибли три человека.

Лобове зіткнення двох зерновозів на трасі Київ-Одеса

ДТП с участием двух зерновозов произошло в районе села Знаменка Великомихайловского района Одесской области.

После лобового столкновения погибли оба водителя и пассажир одного из грузовиков.

Предварительная причина столкновения – один из водителей выехал на встречную полосу движения.

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Открыто производство по ч. 3 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Лобовое столкновение двух зерновозов на трассе Киев-Одесса: трое погибших / 2 фотографии

Смертельное ДТП произошло 9 июля и на трассе Киев-Чоп – в результате столкновения Toyota с военным авто ГАЗ погибли двое солдат.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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