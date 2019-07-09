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Факты / Происшествия

Сгорели заживо: двое военных погибли в ДТП в Киевской области

В Киевской области столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся.

ДТП

На 65 км трассы Киев-Чоп произошло столкновение автомобиля Toyota с военным авто Газ, в результате которого погибли двое солдат.

По информации полиции, ДТП произошло в результате того, что водитель Toyota не выбрал безопасную скорость движения.

В результате аварии автомобиль Газ, в котором находились девять военных, загорелся. Двое солдат погибли на месте происшествия, еще один госпитализирован.

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36-летнего водителя Toyota задержали, а транспортные средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

К слову, в Киеве внедорожник Nissan, в котором находились военные, раздавил легковой автомобиль.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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