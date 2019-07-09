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Факти / Надзвичайні події

Лобове зіткнення двох зерновозів на трасі Київ-Одеса: троє загиблих

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса, учасниками якої стали дві вантажівки МАН, що перевозили зерно, загинули троє людей.

Лобове зіткнення двох зерновозів на трасі Київ-Одеса

ДТП за участю двох зерновозів сталася в районі села Знаменка Великомихайлівського району Одеської області.

Після лобового зіткнення загинули обидва водії та пасажир однієї з вантажівок.

Попередня причина зіткнення – один з водіїв виїхав на зустрічну смугу руху.

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Відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Лобове зіткнення двох зерновозів на трасі Київ-Одеса: троє загиблих / 2 фотографии

Смертельна ДТП сталася 9 липня і на трасі Київ-Чоп – внаслідок зіткнення Toyota з військовим авто ГАЗ загинули двоє солдатів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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