У Київській області зіткнулися два автомобілі, у результаті чого один з них загорівся.

На 65 км траси Київ-Чоп сталося зіткнення автомобіля Toyota з військовим авто Газ, у результаті якого загинули двоє солдатів.

За інформацією поліції, ДТП сталася внаслідок того, що водій Toyota не обрав безпечну швидкість руху.

Внаслідок аварії автомобіль Газ, в якому знаходилися дев’ятеро військових, загорівся. Двоє солдатів загинули на місці події, іще одного госпіталізували.

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36-річного водія Toyota затримали, а транспортні засоби вилучили як речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються усі обставини ДТП.

До слова, у Києві позашляховик Nissan, в якому знаходилися військові, розчавив легковий автомобіль.