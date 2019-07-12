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Факты / Происшествия

Под Харьковом 54-летний мужчина сутки насиловал девушку

В Харьковской области 54-летний мужчина почти сутки насиловал девушку, которую случайно встретил в лесу.

Зґвалтування

Днем 19-летняя студентка из Первомайска направлялась на железнодорожную станцию, по дороге зашла в лес ради красивых фото, где на ее и напал незнакомец.

Мужчина связал девушке руки и завязал глаза, отвел в свое логово и там несколько раз изнасиловал.

Издевательства над девушкой продолжались почти сутки. Чтобы не сопротивлялась, насильник размахивал огромным самодельным ножом и резал своей жертве ладони.

А потом с завязанными глазами довел до вокзала и посадил на поезд.

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На след преступника вышли быстро, потому что он уже дважды сидел за изнасилование несовершеннолетних.

Однако сам извращенец изнасилование преступлением не считает.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы, если же обвинения докажет, что, кроме полового преступления, мужчина еще и незаконно удерживал девушку, срок должен увеличиться.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве двое мужчин изнасиловали девушку без сознания, с которой ранее распивали алкогольные напитки.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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