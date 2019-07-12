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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом 54-річний чоловік добу ґвалтував дівчину

У Харківській області 54-річний чоловік майже добу ґвалтував дівчину, яку випадково зустрів у лісі.

Зґвалтування

Вдень 19-річна студентка із Первомайська прямувала на залізничну станцію, дорогою зайшла до лісу заради гарних фото, де на неї і напав незнайомець.

Чоловік зв’язав дівчині руки та зав’язав очі, відвів до свого лігва і там кілька разів зґвалтував.

Знущання над незайманою дівчиною тривали майже добу. Аби не пручалася, ґвалтівник розмахував величезним саморобним ножем та різав своїй жертві долоні.

А потім із зав’язаними очима довів до вокзалу і посадив на потяг.

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На слід злочинця вийшли швидко, бо він уже двічі сидів за зґвалтування неповнолітніх.

Проте сам збоченець зґвалтування злочином не вважає.

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі, якщо ж обвинувачення доведе, що, окрім статевого злочину, чоловік ще й незаконно утримував дівчину, термін має збільшитися.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві двоє чоловіків зґвалтували непритомну дівчину, з якою раніше розпивали алкогольні напої.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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