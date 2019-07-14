В Одессе между центральным пляжем и пансионатом Борей произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. метров.
На одесском пляже около 17.00 произошел оползень.
На месте никого не нашли, однако поисковые работы продолжаются, чтобы убедиться, что под песком нет людей.
В ГСЧС говорят, что этот пляж считается аварийным – он был закрыт для посещения.
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К слову, ранее Факты ICTV рассказывали о лучших пляжах Одессы.
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