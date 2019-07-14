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Факты / Происшествия

Оползень на пляже в Одессе. Под песком ищут возможных пострадавших

В Одессе между центральным пляжем и пансионатом Борей произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. метров.

Зсув на пляжі в Одесі

На одесском пляже около 17.00 произошел оползень.

На месте никого не нашли, однако поисковые работы продолжаются, чтобы убедиться, что под песком нет людей.

В ГСЧС говорят, что этот пляж считается аварийным – он был закрыт для посещения.

Читайте: В Кракове произошел оползень, погиб украинец

К слову, ранее Факты ICTV рассказывали о лучших пляжах Одессы.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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