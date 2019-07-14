В Одесі між центральним пляжем та пансіонатом Борей стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі близько 150 кв. метрів.
На одеському пляжі близько 17.00 стався зсув ґрунту.
На місці нікого не знайшли, проте пошукові роботи продовжуються, аби переконатися, що під піском немає людей.
У ДСНС кажуть, що цей пляж вважається аварійним – він був закритий для відвідування.
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До слова, раніше Факти ICTV розповідали про найкращі пляжі Одеси.
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