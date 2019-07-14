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Факти / Надзвичайні події

Зсув на пляжі в Одесі. Під піском шукають можливих постраждалих

В Одесі між центральним пляжем та пансіонатом Борей стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі близько 150 кв. метрів.

Зсув на пляжі в Одесі

На одеському пляжі близько 17.00 стався зсув ґрунту.

На місці нікого не знайшли, проте пошукові роботи продовжуються, аби переконатися, що під піском немає людей.

У ДСНС кажуть, що цей пляж вважається аварійним – він був закритий для відвідування.

Читайте: У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець

До слова, раніше Факти ICTV розповідали про найкращі пляжі Одеси.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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