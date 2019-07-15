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Факты / Происшествия

На корабле Либерии найден мертвым украинский моряк

В Индийском океане на борту иностранного корабля нашли мертвым украинского моряка.

На корабле Либерии найден мертвым украинский моряк

В конце прошлой недели на борту танкера GAS AEGEAN под флагом Либерии была обнаружена ужасная находка – двое мертвых моряков. Один из них – украинец. Тела моряков отправили на экспертизу.

В благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль (Одесса) сообщили, что судно находилось в Индийском океане, у северо-западной части полуострова Индостан.

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– Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших – 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один – 39-летний моряк из России, – сообщили в организации.

По неподтвержденным пока данным, накануне гибели мужчины пили спирт, который раньше взяли в госпитале. Причины трагедии должно установить следствие.

После находки судно, следовавшее из Франции в Восточную Индию, изменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки.

К слову, в Украину вернулись еще пятеро моряков с танкера Sea Shark, который был задержан примерно полгода назад в Египте.

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