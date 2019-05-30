В Украину вернулись еще пятеро моряков с танкера Sea Shark, который был задержан примерно полгода назад в Египте.

Украинские моряки прибыли в аэропорт Одессы, где их оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда.

Украинцев сопровождали представители фонда помощи морякам Ассоль.

Их встретили близкие и родственники, а также сотрудники Министерства иностранных дел.

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Кроме того, в ближайшее время в Украину должны прибыть еще трое моряков с танкера Sea Shark.

К слову, Московский городской суд принял решение оставить украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.

Фото: ГПСУ