В Украину вернулись еще пятеро моряков с танкера Sea Shark, который был задержан примерно полгода назад в Египте.
Украинские моряки прибыли в аэропорт Одессы, где их оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда.
Украинцев сопровождали представители фонда помощи морякам Ассоль.
Их встретили близкие и родственники, а также сотрудники Министерства иностранных дел.
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Кроме того, в ближайшее время в Украину должны прибыть еще трое моряков с танкера Sea Shark.
К слову, Московский городской суд принял решение оставить украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.
Фото: ГПСУ
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