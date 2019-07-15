В Індійському океані на борту іноземного корабля знайшли мертвим українського моряка.
На борту танкера GAS AEGEAN під прапором Ліберії наприкінці минулого тижня була виявлена жахлива знахідка – двоє мертвих моряків. Один із них – українець. Тіла моряків відправили на експертизу.
У благодійній організації Фонд допомоги морякам Ассоль (Одеса) повідомили, що судно перебувало в Індійському океані, біля північно-західної частини півострова Індостан.
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– Екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків. Один із загиблих – 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), ще один – 39-річний моряк з Росії, – повідомили у організації.
За непідтвердженими поки даними, напередодні загибелі чоловіки пили спирт, який раніше взяли в госпіталі. Причини трагедії має встановити слідство.
Після знахідки судно, яке прямувало з Франції до Східної Індії, змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки.
До речі, в Україну повернулися іще п’ятеро моряків з танкера Sea Shark, який був затриманий приблизно півроку тому в Єгипті.