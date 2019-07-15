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Факти / Надзвичайні події

На кораблі Ліберії знайдений мертвим український моряк

В Індійському океані на борту іноземного корабля знайшли мертвим українського моряка.

На кораблі Ліберії знайдений мертвим український моряк

На борту танкера GAS AEGEAN під прапором Ліберії наприкінці минулого тижня була виявлена жахлива знахідка – двоє мертвих моряків. Один із них – українець. Тіла моряків відправили на експертизу.

У благодійній організації Фонд допомоги морякам Ассоль (Одеса) повідомили, що судно перебувало в Індійському океані, біля північно-західної частини півострова Індостан.

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– Екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків. Один із загиблих – 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), ще один – 39-річний моряк з Росії, – повідомили у організації.

За непідтвердженими поки даними, напередодні загибелі чоловіки пили спирт, який раніше взяли в госпіталі. Причини трагедії має встановити слідство.

Після знахідки судно, яке прямувало з Франції до Східної Індії, змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки.

До речі, в Україну повернулися іще п’ятеро моряків з танкера Sea Shark, який був затриманий приблизно півроку тому в Єгипті.

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