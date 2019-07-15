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Факти / Надзвичайні події

На схилі будували терасу: що спричинило зсув на одеському пляжі

На місці зсуву ґрунту, який стався 14 липня між центральним пляжем та пансіонатом Борей в Одесі, не знайшли пострадалих.

Зсув в Одесі

Після зсуву ґрунту на одеському пляжі вдень 14 липня пошукові роботи тривали до ночі та продовжилися вранці 15 липня.

– Вночі пошукові роботи були призупинені у зв’язку із унеможливленням контролю за виникненням повторного зсуву ґрунту зі схилу та загрозою травмування особового складу, – повідомляють рятувальники.

Станом на 11.40 пошукові роботи завершені – нікого не знайшли.

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Тим часом, у мерії Одеси причиною обвалення схилу назвали будівельні роботи. Власник ділянки вирішив обладнати терасу, забив у землю вісім труб великого діаметру, і через це він відколовся.

Могло вплинути й те, що в цьому районі немає каналізації.

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На схилі будували терасу: що спричинило зсув на одеському пляжі / 3 фотографии

Нагадаємо, 14 липня в Одесі між центральним пляжем та пансіонатом Борей стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі близько 150 кв. метрів.

Джерела: ДСНС, Думская

Фото: ДСНС

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