Сегодня около 8.10 в метро Киева на рельсы упал человек, из-за чего пришлось на несколько минут остановить движение синей ветки метрополитена.

На ветке метро сообщением от Героев Днепра до Теремков останавливали движение поездов, поскольку около 8.10 на рельсы упал человек.

Пассажир упал на рельсы на станции метро Олимпийская, из-за чего движение останавливали на четыре минуты.

– Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр, – говорится в сообщении.

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Сейчас работа метро восстановлена в обычном режиме.

К слову, на станциях метро Нивки и Ипподром с 15 июля перестали принимать и продавать жетоны.

Источник: Киевский метрополитен