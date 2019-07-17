PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В метро Киева на рельсы упал мужчина

Сегодня около 8.10 в метро Киева на рельсы упал человек, из-за чего пришлось на несколько минут остановить движение синей ветки метрополитена.

В метро Киева на рельсы упал мужчина

На ветке метро сообщением от Героев Днепра до Теремков останавливали движение поездов, поскольку около 8.10 на рельсы упал человек.

Пассажир упал на рельсы на станции метро Олимпийская, из-за чего движение останавливали на четыре минуты.

– Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр, – говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве из-за ЧП были закрыты сразу пять станций метро

Сейчас работа метро восстановлена в обычном режиме.

К слову, на станциях метро Нивки и Ипподром с 15 июля перестали принимать и продавать жетоны.

Источник: Киевский метрополитен

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка